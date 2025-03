Comisia Europeana aproba preliminar cererea de plata trei din cadrul PNRR, cu sume suspendate pentru sase jaloane neindeplinite. Guvernul mai are inca timp sa recupereze aceste restante

Comisia Europeana a anuntat astazi ca a evaluat pozitiv jalonul privind reducerea ariei de aplicabilitate a regimului microintreprinderilor, parte a cererii de plata 3 din cadrul PNRR al Romaniei. Pana in prezent, 68 din cele 74 de jaloane si tinte au fost evaluate pozitiv in cadrul acestei cereri care se ridica la 2 miliarde euro (net de prefinantare) in cadrul PNRR. Evaluarea preliminara a Comisiei este pozitiva pentru cele 68 de jaloane, dar prevede si o suspendare, dupa discutii cu partea ... citește toată știrea