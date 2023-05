Comisia Europeana a anuntat vineri ca a finalizat renegocierea contractului privind achizitia de doze de vaccin anti-Covid 19 de la gigantul farmaceutic american Pfizer, dar nu a oferit nicio informatie concreta cu privire la dozele totale ce ar trebui livrate statelor membre UE in acest an si nici cu privire la taxa privind convertirea dozelor contractate initial in comenzi optionale.Acordul anuntat vineri cuprinde reducerea cantitatii de doze achizitionate de statele membre in temeiul ... citeste toata stirea