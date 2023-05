Comisia Europeana indeamna Consiliul UE sa permita Romaniei si Bulgariei sa devina membre cu drepturi depline ale spatiului Schengen in cursul acestui an, potrivit celui de-al doilea raport privind starea Schengen, publicat ieri, inaintea Consiliului Justitie si Afaceri Interne (JAI) care va avea loc in 8 iunie.In raport, Comisia a enumerat principalele realizari ale blocului comunitar european in ceea ce priveste zona sa fara granite si prioritatile cheie pentru 2023, pentru care a solicitat ... citeste toata stirea