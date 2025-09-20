Editeaza

Comisia Europeana creeaza un precedent: Karoly Borbely, CEO-ul Hidroelectrica, si Marian Fetita, CFO-ul companiei, isi incheie mandatele de comun acord cu CS-ul companiei pentru a preveni riscuri financiare in contextul PNRR

Sursa: Ziarul Financiar
Sambata, 20 Septembrie 2025, ora 05:38
Intr-o decizie fara precedent, Karoly Borbely, unul dintre cei mai puternici si apreciati lideri din sectorul energetic romanesc, a ales sa isi incheie mandatul de CEO al Hidroelectrica, decizie luata in comun acord cu Consiliul de Supraveghere si care vine ca urmare a presiunilor din partea Comisiei Europene, care a atras atentia asupra neindeplinirii unui jalon important din PNRR referitor la guvernanta corporativa.
Chiar daca nu au fost aduse acuzatii de natura profesionala la adresa lui

