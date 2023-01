COMISIA EUROPEANA, CU SPATELE LA ZIDPandemia s-a sfarsit, imunizarea s-a scumpit

Contractul incheiat de Comisia Europeana in primavara anului 2021 cu compania americana Pfizer privind livrarea dozelor de vaccin anti-Covid 19 necesare la nivelul Uniunii se dovedeste a fi o piatra de moara pentru oficialii de la Bruxelles, in contextul in care cererea interna a scazut considerabil, fapt care implica si o reducere a cantitatilor de vaccin ce vor fi comandate in cursul lui 2023.Potrivit unui articol publicat vineri de agentia Reuters, oficialii Comisiei Europene negociaza in ... citeste toata stirea