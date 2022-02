COMISIA EUROPEANA, IN PROPUNEREA DE REFORMARE A SPATIULUI SCHENGEN:"Controalele la frontierele interne vor fi reintroduse, pe perioada strict determinata, ca o ultima masura si doar pentru situatii exceptionale"

Comisia Europeana doreste modificarea Regulamentului (EU) 2016/399 privind miscarea libera a persoanelor in interiorul UE -In proiectul respectiv sunt incluse noi dispozitii privind Spatiul Schengen -Printre situatiile exceptionale ce ar putea duce la reintroducerea controalelor la frontiera se numara pandemia, activitatile legate de terorism sau crima organizata - ce ar ameninta grav securitatea unui stat membru - si fluxurile masive de migranti in UE incurajate de catre un stat tert ... citeste toata stirea