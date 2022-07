Comisia Europeana inchide ancheta privind ajutorul de stat incompatibil de la Oltchim, la 3 ani de la falimentul companiei

Comisia Europeana a inchis o ancheta aprofundata privind sprijinul acordat de catre statul roman fostei companii petrochimice Oltchim, intrata in faliment in mai 2019, constatand ca a ramas fara obiectul investigatiei.In decembrie 2018, Comisia a stabilit ca Oltchim a primit ajutoare incompatibile cu legislatia UE in valoare de aproximativ 335 de milioane de euro si a cerut Guvernului Romaniei sa recupereze suma de la companie. Decizia a fost constestata de administratorii judiciari ai Oltchim ... citeste toata stirea