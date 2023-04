Comisia Europeana a deschis o investigatie pentru a vedea daca masurile pe care statul roman le-a adoptat in pandemie pentru a sprijini activitatea transportatorului aerian Blue Air sunt conforme cu regulile UE.In 2020, in pandemie, cand aviatia se confrunta cu probleme majore, statul roman a oferit companiei Blue Air un total de 300 de milioane de lei.Transportatorul aerian Blue Air a intampinat dificultati incepand cu 2019, iar incepand cu martie 2020, la fel ca alte companii active in ... citeste toata stirea