Comisia Europeana: Romania probabil va avea o crestere economica de 5,8% in 2022, dar anul viitor ritmul va scadea la 1,8%

Romania probabil va inregistra o crestere economica de 5,8% in 2022, dar ritmul ar putea scadea in urmatorii ani, pe fondul inflatiei ridicate, conditiilor financiare mai stricte si efectelor razboiului din Ucraina, potrivit estimarilor Comisiei Europene.Romania ar urma sa inregistreze o crestere economica de 1,8% in 2023 si de 2,2% in 2024, potrivit "Prognozei economice de toamna".Inflatia anuala ar urma sa fie in Romania de 11,8% in 2022, 10,2% in 2023 si 6,8% in 2024."Dupa un an 2022 ... citeste toata stirea