Comitetul Interministerial de Coordonare a PNRR, organizat in cea de-a sasea misiune de monitorizare defasurata de catre CE la Bucuresti

O delegatie a Comisie Europene condusa de Celine Gauer, directorul general SG RECOVER, efectueaza, in perioada 18-21 martie, cea de-a sasea misiune de monitorizare a Planului National de Redresare si Rezilienta, conform unui comunicat remis redactiei.Potrivit comunicatului, in data de 20 martie, ca parte a acestei misiuni, a avut loc reuniunea Comitetului Interministerial de Coordonare a PNRR, condusa de prim-ministrul Romaniei, Marcel-Ioan Ciolacu, in calitate de presedinte al comitetului, si