Intr-o epoca definita de conectivitate si inovatie, de cresterea exponentiala a impactului inteligentei artificiale, modelele socioeconomice traditionale sunt in curs de reevaluare. De mai bine de zece ani s-a consolidat conceptul de economie de partajare sau economia colaborativa (sharing economy, peer-to-peer platforms etc.) care a evoluat in timp. Aceasta a aparut dintr-o combinatie de factori sociali, economici si tehnologici. Cu toate acestea, anumite persoane si platforme au jucat roluri ... citeste toata stirea