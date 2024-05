Companiile germane din Romania vad propriile afaceri si perspectivele acestora ca fiind stabile in urmatoarea perioada, dar spun ca este nevoie de mai multe investitii in educatie si cercetare

Majoritatea investitorilor germani din Romania vad propriile afaceri si perspectivele acestora ca fiind stabile in urmatoarea perioada, dar spun ca este nevoie de mai multe investitii in zona de educatie si cercetare, arata cel mai recent sondaj realizat de Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania) in randul reprezentantilor companiilor germane.Analiza prezinta situatia economica si a afacerilor actuale ale companiilor, dar ofera si o imagine de ansamblu a celor mai importanti ... citește toată știrea