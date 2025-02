Conferinta "Pentru o agricultura profitabila". "Adaptarea" este cuvantul de ordine in 2025. Trebuie sa ne intoarcem la agricultura fara plug pentru a conserva apa in sol, in contextul fenomenelor meteo extreme

a(Trade Mark)Fermierii cu zeci de ani experienta in agricultura spun ca fenomenele meteo extreme vor afecta din ce in ce mai mult culturile si solul in urmatorii ani a(Trade Mark)"Daca nu luam masuri acum, le vom lua prea tarziu" a(Trade Mark)O solutie poate fi traditia dinspre agricultura clasica - ararea pamantului, spre tehnologiile minimum sau no-till, adica lucrari minime asupra solului in locul celor intensive de pana acum a(Trade Mark)Cum sa economisim apa ar trebui sa devina o ... citește toată știrea