Conferinta ROPEA "Private Equity for Driving Growth". Un sector puternic al fondurilor de investitii este esential pentru dezvoltarea companiilor inovatoare, pentru crearea de noi locuri de munca si pentru cresterea competitivitatii economiei autohtone

a(Trade Mark)Fondurile de private equity si venture capital au devenit tot mai vizibile in economia locala in ultimul deceniu, insa loc de dezvoltare exista in continuare a(Trade Mark)Iar cel mai concludent exemplu in acest sens il reprezinta ponderea investitiilor fondurilor in PIB a(Trade Mark)In regiunea Europei Centrale si de Est, Cehia e lider, cu 0,15% a(Trade Mark)In Romania, ponderea e 0,04% a(Trade Mark)Totusi, toate tarile din regiune sunt departe de media europeana, de 0,46%. ... citește toată știrea