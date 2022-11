Conferinta ZF/Banca Transilvania Romania irigabila. Fermele mari, medii, mici si de familie trebuie sa fie dezvoltate impreuna, printr-o strategie pe termen lung, tinand cont de specificul fiecareia

Irigatiile sunt investitia prioritara pentru fermieri, care incearca sa fie din ce in ce mai performanti si sa ofere diversitate, dar investitiile in sisteme si microsisteme de irigatii trebuie facute atat in fermele mari, cat si in cele medii, mici si de familie trebuie sa fie dezvoltate impreuna, printr-o strategie pe termen lung, tinand cont de specificul fiecareia, a fost una dintre concluziei conferintei Romania irigabila, organizata de Ziarul Financiar in parteneriat cu Banca Transilvania ... citeste toata stirea