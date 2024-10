Conferinta ZF/BT "Pentru o agricultura profitabila" Timisoara. Agricultura este un sector profitabil daca are managementul corespunzator, care sa faca diferenta in anii dificili. Subventiile ar trebui privite ca o rezerva, ca un plus in ferma

Pentru a masura profitabilitatea unui sector economic este nevoie de o analiza de 5-7 ani si nu de o raportare la un singur an. Agricultura, in pofida faptului ca in 2024 a fost lovita de seceta, mai ales in zona de sud a tarii, dar si in est, in principal la porumb si floarea-soarelui, ramane un sector profitabil, iar diferenta este data de management, care a evoluat in ultimul deceniu, a fost una dintre concluziile conferintei ZF/BT "Pentru o agricultura profitabila", care a avut loc la ... citește toată știrea