Conferinta ZF/CEC Bank Investiti in Romania. Oradea se dezvolta accelerat datorita dinamicii mediului economic local. Rolul autoritatilor este doar sa creeze conditii bune pentru business

Dezvoltarea accelerata pe care o inregistreaza Oradea in ultimii ani este in primul rand meritul mediului economic local, intrucat rolul autoritatilor este doar de a crea conditii bune pentru business, dupa cum a subliniat Mihai Jurca, city manager al Municipiului Oradea, in cadrul conferintei ZF/CEC Bank Investiti in Romania, organizata joi la Oradea."Suntem aici nu datorita primariei, ci datorita mediului economic local. Ei sunt cei care dezvolta de fapt o comunitate, autoritatile locale fac ... citește toată știrea