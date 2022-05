Conferinta ZF/CEC Bank Investiti in Romania, Sibiu. Pentru perioada urmatoare antreprenorii trebuie sa fie rationali si pragmatici in maniera in care isi conduc businessurile

Antreprenorii trebuie sa fie rationali si pragmatici in maniera in care isi conduc businessurile si in acelasi timp sa caute oportunitatile, a spus Bogdan Neacsu, directorul general al CEC Bank, in cadrul conferintei ZF Investiti in Romania, care a avut loc in Sibiu."Indemnul pentru perioada urmatoare este sa fim foarte rationali si foarte pragmatici cu ceea ce urmeaza sa facem, atat in viata personala, cat si maniera in care conducem businessurile. Vedem cum reusim sa cautam diferite ... citeste toata stirea