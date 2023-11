Clasa de mijloc are nevoie sa se dezvolte pentru a intra in liga companiilor mari, insa pentru ca acest obiectiv sa se intample este nevoie de implicarea statului si a marilor companii, au spus participantii din cadrul conferintei ZF "Cele mai dinamice companii. Romania are nevoie de voi! Cum facem sa crestem companii mari?".Evenimentul a fost organizat de Ziarul Financiar in parteneriat cu Vodafone, CTP, Chimcomplex, Eli Parks, Philip Morris Romania, Oves Enterprise si Teleferic Prahova. ... citeste toata stirea