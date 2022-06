Conferinta ZF/First Bank Oradea: Antreprenori, investiti, pentru ca doar asa va puteti apara de crizele economice. Exista fonduri europene, garantii de stat si bancile sunt gata sa finanteze

In aceasta perioada care este caracterizata de incertitudine - dupa doi ani de pandemie, cu preturi deja in galop, izbucneste un razboi la granita - cea mai buna aparare pentru a proteja businessul o reprezinta investitiile. Bani sunt in piata, atat din fonduri europene, cat si din sistemul bancar si exista programe guvernamentale de garantii de stat pentru investitii, a fost principala concluzie a evenimentului ZF/First Bank "Cum putem folosi expertiza businessului american in Romania", care a ... citeste toata stirea