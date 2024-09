Conferinta ZF Investiti In Romania - Constanta. Crizele vin si cu oportunitati, iar acest lucru se vede in Constanta. Vedem efervescenta in finantare in sectorul agroalimentar, constructii si industrie

Ultimii doi ani nu au fost usori pentru economia locala, insa perioadele de criza pot aduce si oportunitati pentru mediul de business local, lucru evident si in judetul Constanta, au spus invitatii conferintei ZF Investiti in Romania, organizata de ZF in parteneriat cu CEC Bank."N-a fost o perioada simpla, au fost ani destul de turbulenti, dar pana la urma crizele inseamna si oportunitati si cred ca ... citește toată știrea