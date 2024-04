Conferinta ZF Logistica, transporturi & automotive 2024. Avem nevoie de Schengen pentru a accelera cresterea economica. Din 2012 Romania a pierdut aproape 20 mld. euro din cauza mentinerii in afara spatiului

Transportatorii asteapta intre 8 si 16 ore sa treaca in Ungaria, cu un maxim istoric de 5 zile in urma cu cativa ani, iar in zona cu Bulgaria asteapta 36 de ore, reprezentand o piedica puternica pentru productie si comert."Toate aceste situatii duc la niste pierderi colosale. Pe 2023, estimarile noastre sunt ca am pierdut 2,55 mld. euro ca industrie de transport rutier de marfuri fata de 2,41 mld. euro in 2022. Cumulat, din 2012 pana in prezent am inregistrat pierderi de 19,1 miliarde de euro, ... citește toată știrea