Conferinta ZF Piata de capital 2024. Banii nu sunt o problema pentru piata de capital din Romania. Avem investitori, dar avem nevoie de mai multe companii, mai multe instrumente si mai multe oportunitati

a(Trade Mark)Bursa a crescut accelerat in ultimii cinci ani, iar numarul de investitori este la nivel record, cu peste 202.000 de conturi de tranzactionare in iunie 2024 a(Trade Mark)One United Properties, Norofert Group, Altex, IBB Holding si Lunet Eyewear sunt cateva dintre companiile care au discutat despre planurile de a atrage finantare prin bursa.Piata de capital din Romania nu duce lipsa in prezent de investitori sau de bani, insa bursa de la Bucuresti are nevoie de mai multe ... citește toată știrea