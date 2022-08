CONFIRMARE Bank of Cyprus vinde un pachet masiv de credite neperformante, ultimul pas din planul de a iesi de pe piata din Romania. Cea mai mare tranzactie din acest an de pe piata locala a creditelor neperformante

Bank of Cyprus, banca cipriota care si-a lichidat operatiunile din Romania, a finalizat operatiunea de vanzare a unui portofoliu de credite neperformante, cu o valoare totala de 147 milioane euro, acesta fiind ultimul pas din planul grupului cipriot de a iesi de pe piata din Romania.Tranzactia, anuntata de Profit.ro in luna mai, a fost confirmata acum oficial, fiind finalizata.CITESTE SI DOCUMENT Guvernul pregateste schimbari in sistemul pensiilor private: eliminarea unor comisioane, ... citeste toata stirea