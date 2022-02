CONFIRMARE BCR Pensii devine administrator de pensii ocupationale - UPDATE

BCR Pensii va deveni in acest an primul administrator autorizat sa desfasoare activitati de administrare de fonduri de pensii ocupationale, cunoscute sub denumirea Pilonul 4, cererea in acest sens, anuntata luna trecuta de Profit.ro, fiind avizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF).In prezent, compania administreaza fondul de pensii administrat privat BCR (Pilonul 2) si fondul de pensii facultative BCR Plus (Pilonul 3)."Ca in cazul oricarui produs financiar nou, primul pas va fi ... citeste toata stirea