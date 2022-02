CONFIRMARE BCR Pensii - prima companie din Romania autorizata ca administrator de fonduri de pensii ocupationale Pilon IV

BCR Pensii confirma oficial ca este prima companie din Romania care a fost autorizata de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara ca administrator de fonduri de pensii ocupationale Pilon IV, informatie anuntata anterior de Profit.ro si transpusa ulterior in avizul ASF.In prezent, compania administreaza fondul de pensii administrat privat BCR (Pilonul 2) si fondul de pensii facultative BCR Plus (Pilonul 3)."Ca in cazul oricarui produs financiar nou, primul pas va fi un efort de prezentare ... citeste toata stirea