Nova Poshta, cel mai mare operator postal cu capital privat din Ucraina, a deschis primul oficiu postal in Romania, in Capitala, si vrea sa mai deschida unul in tara pana la finele anului, obiectivul pentru 2024 fiind deschiderea altor opt unitati, in Bucuresti, Brasov, Iasi, Timisoara si Cluj-Napoca. Pentru acest an, bugetul de investitii al companiei se ridica la 600.000 euro. Intrarea curierului ucrainean pe piata romaneasca a fost anuntata de Profit.ro in martie 2023."Vrem sa mai deschidem ... citeste toata stirea