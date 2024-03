CONFIRMARE Hornbach deschide in Romania un hub IT pentru toate cele 9 tari

Retailerul german de materiale de constructii Hornbach, cu noua magazine pe piata locala, deschide in Romania un hub care va fi implicat in realizarea de solutii IT destinate exclusiv grupului german. Decizia infiintarii Hornbach IT Hub este argumentata prin forta de munca locala bine pregatita, Romania avand un cuvant important de spus in domeniul IT.Evenimente:26 martie - Maraton Medika TV Inovatie in estetica - cu sprijinul: Regina Maria28 martie - Eveniment Profit.ro IMM (editia a IV-a) ... citește toată știrea