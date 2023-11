Infineon Technologies Romania, divizia locala a concernului german Infineon, lider global in solutii pentru semiconductoare, vrea la Bucuresti un sediu pentru 2.000 de angajati pe care One United il va dezvolta pe Dimitrie Pompeiu, vizavi de statia de metrou Pipera din Capitala.Este prima dezvoltare de acest tip dupa pandemie si prima pentru care se semneaza de la inceput pentru o perioada de 15 ani."Contractul, care a fost incheiat cu Infineon Technologies, lider german in proiectarea si ... citeste toata stirea