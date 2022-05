CONFIRMARE Recuperatorul de credite APS cumpara un nou portofoliu masiv in Romania

Recuperatorul de credite cu actionariat ceh APS Romania anunta ca a achizitionat un nou portofoliu de credite neperformante, acum cu o valoare totala de 147 milioane euro, legate de Bank of Cyprus, banca cipriota care si-a lichidat operatiunile din Romania, confirmand informatiile anuntate anterior de Profit.ro.Portofoliul achizitionat contine creante exclusiv de la persoane juridice, garantate in principal cu active imobiliare.Tranzactia este in analiza Consiliului Concurentei.In 2016, si ... citeste toata stirea