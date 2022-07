CONFIRMARE Romania Business Consult, cel mai mare integrator de solutii IT pentru FMGC, preia producatorul software SmartPay Software

Romanian Business Consult (RBC), cel mai mare integrator de solutii IT pentru industria alimentara si de retail, a achizitionat toate actiunile Smartpay Software, producator de aplicatii IT infiintat in anul 2016 si cu un business de aproape 4,4 milioane de lei anul trecut, informatie anuntata de Profit.roActiunile au fost vandute de Sebastian Alexandru Ionita - 32,5%, Viorel Claudiu Cengher - 32,5%, Marius Viorel Constantinescu - 32,5% si Cristian Florin Orascu - 2,5%.CITESTE SI ULTIMA ORA ... citeste toata stirea