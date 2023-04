Intr-o operatiune anticipata de Profit.ro, Municipalitatea din Bucuresti a emis instrumente obligatare scadente in anul 2030.Sistemul Bursei de Valori Bucuresti a procesat tranzactia in valoare de 555 milioane lei prin care Primaria Municipiului Bucuresti a obtinut o finantare cu maturitate de 7 ani. Emisiunea denominata in lei cu simbolul PMB30 a avut 18 cumparatori.In luna ianuarie, Profit.ro a semnalat constituirea asocierii formata din Banca Comerciala Romana, BRD - Groupe Societe ... citeste toata stirea