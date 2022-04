Confruntate cu tensiunea lipsei de lichiditate de pe piata interbancara, bancile mari sunt presate sa majoreze dobanzile la depozitele in lei pentru populatie si companii. Schimbarea economiilor din lei in valuta incepe sa creeze o problema

De anul trecut, de cand a reaparut inflatia, Banca Nationala a inceput sa schimbe politica monetara, in incercarea de a nu pierde controlul inflatiei care pur si simplu a explodat, depasind toate asteptarile: de la o inflatie anuala de 2-3%, in martie am ajuns la 10,15% (martie 2022/martie 2021), iar Florin Citu, fostul premier, anunta ca s-ar putea ca inflatia sa ajunga si la 15% in acest an, un nivel nemaiintalnit de doua decenii in Romania.De la 1,25% dobana de referinta, BNR a ajuns cu ... citeste toata stirea