Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat, in sedinta de astazi, Planul Urbanistic Zonal pentru linia M4 de metrou, tronsonul Gara de Nord - Gara Progresul, informeaza Agerpres.Conform proiectului, se instituie zona de protectie si siguranta a Liniei M4 de metrou, tronson Gara de Nord - Gara Progresul. In zona minima de protectie a metroului este interzisa amplasarea oricaror constructii provizorii sau definitive. Totodata, in zona minima de siguranta a metroului este ... citeste toata stirea