Doua proiecte importante pentru elevii din judetul Buzau au primit finantare prin Programul National de Redresare si Rezilienta. In total, este vorba despre aproximativ 70 de milioane de lei, bani ce vor fi folositi pentru achizitia de microbuze electrice si pentru amenajarea unor biblioteci in mediul rural. Cele doua proiecte au fost depuse de Consiliul Judetean Buzau, potrivit caruia initiativa reprezinta o premiera pentru judet, in conditiile in care pana acum nu exista niciun microbuz verde ... citeste toata stirea