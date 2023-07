Presedintele Klaus Iohannis va participa la Summitul NATO, care va avea loc in urmatoarele doua zile la Vilnius, Republica Lituania, potrivit unui comunicat de presa emis de Administratia Prezidentiala.Summitul de la Vilnius are loc intr-un moment critic pentru securitatea euroatlantica, in al doilea an de la inceperea agresiunii ruse asupra Ucrainei, iar liderii aliati vor evalua implementarea deciziilor adoptate la reuniunea de la Madrid din 2022, cand a fost adoptat si Conceptul Strategic ... citeste toata stirea