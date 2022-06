CONSOLIDAREA FLANCULUI ESTIC AL NATOPeste 5000 de soldati din fortele aliate, in bazele militare din tara noastra

Numarul militarilor NATO prezenti in tara noastra este de peste 5000, a declarat, ieri, general Daniel Petrescu, seful Statului Major al Apararii, in alocutiunea pe care a avut-o in cadrul ceremoniei de schimbare a comenzii Comandamentului Multinational de Divizie Sud-Est (HQ MND-SE)."In prezent, numarul de militari NATO prezenti in tara noastra este de peste 5.000. Soldatii aliati au luat parte la activitati privind consolidarea vigilentei, politie aeriana si se antreneaza alaturi de soldatii ... citeste toata stirea