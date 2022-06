Consolidarea Flancului Estic si noul Concept Strategic - prioritatile Summitului NATO de la Madrid

Presedintele Klaus Iohannis participa in aceste zile la reuniunea sefilor de stat si de guvern ai Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), eveniment care se desfasoara in perioada 28-30 iunie in Spania, la Madrid. Este al treilea summit NATO din acest an, dar primul cu caracter regulat, deorece summturile din 25 februarie si 24 martie au avut caracter extraordinar, fiind convocate in contextul invaziei militare a Ucrainei de catre Rusia.La Summitul de la Madrid, care are loc pe ... citeste toata stirea