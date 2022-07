Contrabanda cu tigarete a atins un minim istoric in luna mai - studiu

Piata neagra a tigaretelor a scazut in mai 2022 la 7,1% din totalul consumului, cel mai mic procent inregistrat din 2008, cand compania de cercetare Novel Research a demarat cercetarea comertului ilegal cu produse din tutun."In luna mai, piata neagra a scazut la nivel national cu 0,8 puncte procentuale. Cu toate acestea, constatam o intensificare a comertului ilicit in partea de nord-est a tarii, cu 7,5 p.p. avans fata de martie, pana la 26,7%, regiunea fiind in continuare cea mai afectata de ... citeste toata stirea