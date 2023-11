Chiar daca piata chiriilor este din ce in ce mai efervescenta, romanii ezita inca sa realizeze un contract la inchiriere, fie ca vorbim despre chiriasi sau proprietari. De ce este acesta in interesul ambelor parti, a explica Ana Udriste, fondator al platformei Avocatoo.ro, in una dintre editiile recente ale emisiunii ZF Real Estate by Storia.ro.Vad o mare sete de cunoastere, mai ales din perspectiva nevoii oamenilor care au inteles ca este mult mai importanta preventia decat repararea. (...) ... citeste toata stirea