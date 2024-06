Contrar scepticilor, participarea la vot a depasit-o pe cea de acum patru ani

Exercitiul democratic al votului pare sa se inradacineze si in randul cetatenilor romani, daca tinem cont de faptul ca, la alegerile comasate de ieri, europarlamentare si locale, s-a inregistrat un procent de participare mai bun decat in urma cu cinci ani, la scrutinul din 26 mai 2019. Astfel, la ora 22.00, la inchiderea editiei, potrivit datelor de pe site-ul Autoritatii Electorale Permanente, prezenta la urne pentru alegerile locale se situa la 49,93%, in timp ce prezenta la vot pentru ... citește toată știrea