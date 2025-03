Controale ale Brigazii Rutiere in Bucuresti - 27 de amenzi in valoare de aproximativ 19.100 de lei, cele mai multe pentru depasirea vitezei legale / 6 permise retinute / Tanar cu 1.10 mg/l alcool pur in aerul expirat, depistat la volan

Politistii Brigazii Rutiere au dat, in urma controalelor facute in noaptea de sambata spre duminica, 27 de amenzi in valoare de aproximativ 19.100 de lei, cele mai multe pentru depasirea vitezei legale. De asemenea, au retinut 6 permise de conducere, 4 pentru nerespetarea culorii rosii a semaforului. Un tanar cu 1.10 mg/l alcool pur in aerul expirat a fost depistat la volan pe o strada din sectorul 4."In noaptea de 22/23 martie a.c., politistii Brigazii Rutiere au actionat in sistem integrat ... citește toată știrea