Gabriel Resources, companie care detine controversatul proiect Rosia Montana, si-a anuntat actionarii ca audierile desfasurate la Washington DC s-au incheiat, iar o decizie in acest sens trebuie luata in termen de 120 de zile, cu posibilitatea prelungirii cu inca 60 de zile.Compania a cerut despagubiri la tribunalul international din capitala americana in valoare de patru miliarde de dolari din partea Romaniei, considerand ca interesele ei au fost prejudiciate, dat fiind ca autoritatile romane ... citeste toata stirea