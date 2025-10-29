Editeaza

Cooperare militara Romania-UE - vizita oficiala a sefului militar al Uniunii Europene si noile directii strategice

Sursa: Bursa
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 05:41
Evaluarea colaborarii dintre Armata Romaniei si structurile militare ale Uniunii Europene, precum si identificarea de noi directii de consolidare a interoperabilitatii si pregatirii comune s-au numarat printre temele de discutie ale generalului Gheorghita Vlad, seful Statului Major al Apararii cu generalului-locotenent Michiel van der Laan, directorul general al Statului Major Militar al Uniunii Europene si al Capacitatii Militare de Planificare si Conducere, care se afla in vizita oficiala in ...citește toată știrea

