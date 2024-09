Coreea de Nord a lansat mai multe rachete balistice cu raza scurta de actiune

Coreea de Nord a lansat o serie de rachete balistice cu raza scurta de actiune, a anuntat armata Seulului, acesta fiind al doilea astfel de test de armament efectuat de Phenian intr-o saptamana, transmite RFI.Regimul liderului Kim Jong Un a organizat zeci de lansari in acest an, parte a unei serii de teste despre care expertii spun ca ar putea fi legata de presupusa furnizare ilicita de arme de catre Coreea de Nord catre aliatul sau, Rusia, pentru a fi utilizate in Ucraina, scrie News.ro. ... citește toată știrea