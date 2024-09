Coreea de Sud incearca sa salveze jumatate de milion de caini dupa ce a interzis consumarea lor

Autoritatile sud-coreene afirma ca vor ajuta jumatate de milion de caini crescuti pentru carne sa isi gaseasca stapani si ca vor oferi totodata subventii si stimulente pentru crescatori pentru a-i despagubi pentru interdictia de consum ce urmeaza sa intre in vigoare in 2027, relateaza Reuters.Parlamentul sud-coreean a adoptat in luna ianuarie o interdictie privind comercializarea si consumul de carne de caine, dupa ce un proiect de lege in acest sens a fost depus in legislativul de la Seul ... citește toată știrea