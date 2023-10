Potrivit unor surse citate de deputatul european Ramona Strugariu (Reper/Renew Europe), raportor pe Actul European pentru Libertatea Mass-Media (EMFA), Franta, Germania si Ungaria ameninta ca vor da in judecata Parlamentul European din cauza garantiilor introduse in propunerea legislativa, garantii care ar limita conceptul de siguranta nationala, concept a carui definire apartine in exclusivitate statelor membre, potrivit Tratatului de Functionare a Uniunii Europene.In cadrul unei intalniri, ... citeste toata stirea