Corina Cretu: Cred ca Romania ar trebui sa aiba mult mai multe proiecte. In alte tari, pentru un euro au deja programate 3-4 euro de investitii, asa incat, daca se blocheaza undeva, ii investesc in altceva. In Romania se dau foarte multi bani pe hartii

Fostul comisar european Corina Cretu afirma ca Romania are pregatite prea putine proiecte europene, aratand ca in alte tari pentru un euro care trebuie accesat sunt proiecte n valoare de trei sau chiar patru euro, astfel incat, daca un proiect se blocheaza, sa porneasca altul, iar banii sa nu fie pierduti. Ea atrage atentia asupra faptului ca Romania se concentreaza prea mult pe consultanta - da bani "pe hartii" - in loc ca faca eforturi pentru implementare."Intotdeauna nu banii au fost ... citeste toata stirea