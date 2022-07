COSETTE CHICHIRAU (USR): "Nu voi mai candida la parlamentare in 2024, doua mandate sunt suficiente"

Deputatul USR de Iasi Cosette Chichirau sustine ca nu va candida la alegerile parlamentare din 2024, considerand ca doua mandate in Parlament sunt suficiente, si ca isi va canaliza intreaga energie pe castigarea Primariei Iasi, noteaza News.ro.Cosette Chichirau a declarat pentru News.ro ca nu va mai candida pentru nou mandat de parlamentar in 2024, ci isi propune sa castige Primaria Iasi."Doua mandate in Parlament consider ca sunt suficiente. Nu voi mai candida. Nu voi mai fi parlamentar in ... citeste toata stirea