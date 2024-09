Cosmina Coman, Learning Pro: Angajatii micro-influenceri - o oportunitate pierduta pentru companii. De ce ii ignoram?

In era digitala, unde influencerii dicteaza tendintele si modeleaza opiniile consumatorilor, companiile ignora o resursa neexplorata aflata chiar sub nasul lor: propriii angajati. In timp ce brandurile cheltuie sume semnificative pe influenceri externi, o armata de potentiali ambasadori de brand asteapta sa fie activata.Saptamana trecuta, Ziarul Financiar a scris ca micro-influencerii din Romania pot castiga intre 1.500 si 4.000 de euro pe campanie. Dar daca v-as spune ca exista o alternativa ... citește toată știrea